Il Segreto anticipazioni 9 luglio 2020, Pepa ha ragione: la sua teoria su Martin è vera

Il Segreto torna giovedì 9 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa riesce finalmente a dimostrare di aver ragione su Martin, ma qualcosa sconvolge ancora i suoi piani.

Grazie alla cartella clinica di Angustias la teoria di Pepa su Martin viene confermata, come anticipa il promo del prossimo episodio, e ora può raccontare tutto a Tristan, ma non lo trova in casa. Pepa torna così alla locanda, dove viene raggiunta Don Julian, che pretende una spiegazione per averlo ingannato. Lei allora gli svela la verità, anche se il dottore ancora non le crede: prende il referto e minaccia di denunciarla. Salito in carrozza, però, legge quanto scritto e si rende conto che la levatrice ha mai mentito! Così decide di affrontare Francisca. Purtroppo, durante il confronto don Julian viene colto da infarto.

Juan intanto rinuncia alla borsa di studio e torna a Puente Viejo disposto a tutto pur di vivere accanto a Soledad.

Il segreto tornerà giovedì 9 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.