Il Segreto anticipazioni 9 giugno 2020: Antonita, Isabel e il giallo della lettera scomparsa

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 9 giugno 2020 su Canale 5, Antonita scopre con sgomento che lettere nascosta da Isabel è sparito: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 9 giugno 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo di un giallo: che fine ha fatto la misteriosa lettera di Isabel?

Hipolito ritorna a Puente Viejo. Antonita scopre che la misteriosa lettera nascosta da Isabel è sparita. Adolfo si prepara a vivere una situazione potenzialmente davvero imbarazzante: arriva alla Villa dove lo aspetta la futura sposa, Rosa, insieme all'intera famiglia Solozabal.

Il segreto tornerà martedì 9 giugno 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 8 giugno.