Il Segreto anticipazioni 8 marzo 2020: terribile epidemia a Puente Viejo!

Il Segreto torna con la puntata di domenica 8 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano di una terribile epidemia che si sta abbattendo su Puente Viejo.

Il ritorno a casa di Maria non è bastato per dissipare le nubi all'orizzonte: ora Francisca non è solo preoccupata dal fatto, che non essendo stato ritrovato il cadavere, Fernando potrebbe essere ancora vivo. Una terribile epidemia si sta abbattendo su Puente Viejo! Animali, colture, tutto sembra essere minacciato da un virus che le autorità non sanno come contenere. Ma Carmelo ha un terribile sospetto: che sia in qualche modo coinbolto Garcia Morales?

Il segreto tornerà domani, 8 marzo 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.