Il Segreto anticipazioni 7 luglio 2020: Pepa deve parlare con Angustias

Il Segreto torna martedì 7 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa cerca ogni mezzo per intrufolarsi nella casa di cura dove è ricoverata Angustias.

Pepa approfitta di un inconveniente di Julian con la valigetta per sottrarre la carta intestata: vuole far scrivere una lettera al sanatorio in cui richiedere di fare visita ad Angustias.

Adolfo riesce a rintracciare Juan e gli offre una borsa di studio per andare a Parigi. Cosa fare: rincorrere un sogno e affrancarsi finalmente dai Montenegro ma a costo di perdere la donna amata?

Raimundo inizia i lavori alla taverna, ma Pedro lo ferma facendo riferimento ad una legge che vieterebbe di procedere con la costruzione dell'albergo. In realtà si tratta di un imbroglio e Raimundo non ci casca. Donna Francisca, scoperto il fallimento del suo piano, accusa Pedro di essere un incapace e si ripromette di non fare mai più affidamento su di lui.

Pepa riesce ad intrufolarsi nella stanza di Angustias in manicomio, pronta a cercare di scoprire la verità su suo figlio.

Il segreto tornerà martedì 7 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.