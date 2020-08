Il Segreto anticipazioni 7 agosto 2020: Tristán disperato per le condizioni di Soledad

Il Segreto torna venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Tristan e Pepa sono disperati per le condizioni di Soledad.

L'aumento dei prezzi causa una seria situazione di disagio in Paese. Don Anselmo intanto, approfitta dei sentimenti che Hipólito prova per Emilia, per raggiungere il suo scopo. Le condizioni di Soledad peggiorano. Mercedes riferisce a Donna Francisca che il dottore è furioso perché non ha fatto trasferire Soledad in ospedale, come anticipa il promo dell'episodio 34. La ragazza non finge, sta male davvero e suo fratello va in paese, affrontando la tempesta, per cercare una cura, ma torna a mani vuote. Preoccupata per Tristán e afflitta dal senso di colpa per quanto accaduto a Soledad, Pepa esce a cercare il Castro.

Il segreto tornerà venerdì 7 agosto 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.

Dal 10 al 14 agosto la soap spagnola farà compagnia al pubblico con un doppio appuntamento, dalle 14:45 alle 16:30, per sopperire alla mancanza di Daydreamer - Le ali del sogno, messo in pausa da Canale 5.