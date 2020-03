Il Segreto anticipazioni 6 marzo 2020: Fernando è morto davvero?

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 6 marzo 2020 su Canale 5, la guardia civile conferma la morte di Fernando ma Francisca non ne è persuasa: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 6 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sembrano confermare la morte di Fernando, ma non tutti ne sono convinti a Puente Viejo.

La guardia civile di Puente Viejo ufficializza la morte di Fernando in seguito all'esplosione. Maria chiede scusa a Raimundo e alla Montenegro: ora tornerà a vivere con loro in villa. Donna Francisca però non è persuasa dalla notizia sulla dipartita del Mesia: per lei il sottosegretario non vuole che venga ritrovato, ma la sparizione del presunto cadavere la spinge a credere che in realtà Fernando si stia solo nascondendo. Intanto Esther riesce quasi a convincere Don Anselmo di essere nel giusto e di stare dicendo tutta la verità su don Berengario. Il suo però è solo un tentativo subdolo di andare avanti, indisturbata, con l'assurdo piano. Marina è a Puente Viejo per fermarla.

Il segreto tornerà domani, 6 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 5 marzo.