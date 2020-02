Il Segreto anticipazioni 5 febbraio 2020: Maria porta avanti le indagini su Dori Vilches

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 5 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano in casa di Maria, che continua la sua indagine, con la complicità di Irene, sull'infermiera Vilches.

Maria, ora che Fernando non c'è e non potrebbe impedirlo, chiede a Dori di sottoporla a una seduta di agopuntura. L'infermiera Vilches accetta. La donna però non sospetta affatto che, con l'aiuto di Irene, Maria sta prendendo informazioni su di lei, preoccupata da quell'episodio in cui l'infermiera ha mostrato poca lucidità.

La relazione tra Brunilda e Onesimo, invece, sembra procedere senza intoppi.

Il segreto tornerà domani, 5 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 4 febbraio.