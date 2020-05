Il Segreto anticipazioni 5 maggio 2020: Isabel preoccupa Inigo, Adolfo e Tomas

Il Segreto torna con la puntata di martedì 5 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni puntano i riflettori su Inigo, Adolfo e Tomas e sulla paura che ora hanno di Isabel.

Isabel è irremovibile e non intende cambiare strategia per chiudere lo sciopero dei minatori. Inigo, Adolfo e Tomas temono il peggio. Matias convoca i minatori, ma non vuole dire loro quali sono gli operai già licenziati. Onesimo fa rientro a Puente Viejo. Pablo parte per il servizio militare. Manuela chiede a Marta di non illudere Ramon. Rosa manda Marta al suo appuntamento con Adolfo mentre lei resta a consolare Carolina, affranta per la partenza di Pablo. Cosme va a parlare con Inigo e insieme agli altri minatori ritornano al lavoro alle condizioni di Isabel. Ramon ha finito l'ispezione alla fabbrica di don Ignacio ed è pronto a comunicare il rapporto.

Il segreto tornerà martedì 5 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.