Il Segreto, anticipazioni 4 dicembre 2020: Mauricio in pericolo di vita

Il Segreto torna venerdì 4 dicembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni fanno temere per la vita di Mauricio, ormai nel mirino di Don Filiberto.

Donna Francisca mette in atto il suo piano che, al contrario di quanto pensava la marchesa, non consiste nell'uccidere sia sé stessa che Raimundo, ma nel lasciare La Habana, per trasferirsi in paese.

Hipólito e Onèsimo continuano a indagare su Estefanía e, con un diversivo, riescono a rubarle un documento d'identità, sperando di ottenere delle informazioni. Tomás, stufo di essere messo in secondo piano a vantaggio del fratello, affronta la madre. Lei, in uno scatto d'ira, le confessa che lo odia per via di suo padre, rivelando inavvertitamente che Tomás e Adolfo sono fratellastri.

Alla Villa, arriva un telegramma dall'Austria, che annuncia l'imminente arrivo di Donna Begoña, che è appena stata dimessa dalla clinica in cui era ricoverata da anni. Don Filiberto, spinto anche da donna Isabel, vuole vendicarsi delle umiliazioni subite e, ritenendo che Mauricio sia l'unico responsabile delle sue disgrazie, è sul punto di tendergli un agguato nel bosco, armato di coltello.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.