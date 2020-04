Il Segreto anticipazioni 4 aprile 2020: Don Berengario ha un'importante novità da comunicare

Nella puntata de Il Segreto, in onda sabato 4 aprile 2020 su Canale 5, Don Berengario dovrà fare un importante annuncio ai suoi parrocchiani: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di sabato 4 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni vedono don Berengario alle prese con una comunicazione che non può più rimandare.

Dopo averne preso consapevolezza infatti, e dopo averne attentamente discusso con don Anselmo, Berengario ha deciso di comunicare a tutti i suoi parrocchiani una decisione che sarebbe inutile rimandare: la sua vita è al fianco della donna che ama, Marina, ecco perchè ha fermamente deciso di rinunciare al sacerdozio.

Nel frattempo Irene prova a convincere Severo a riprendere in mano la produzione di gallette.

Il segreto tornerà domani, sabato 4 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, venerdì 3 aprile.