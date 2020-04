Il Segreto anticipazioni 3 aprile 2020: Garcia-Morales ha un confronto con Fernando

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 3 aprile 2020 su Canale 5, ci sarà finalmente un confronto tra i due ormai ex complici Fernando e Garcia-Morales! Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 3 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni portano gli spettatori finalmente nel bel mezzo del confronto tra i due ormai ex complici che hanno messo in ginocchio Puente Viejo.

Il sottosegretario Garcia-Morales riesce finalmente a incontrare Fernando e ha con lui un durissimo confronto. Purtroppo deve arrendersi perchè non c'è modo di far ragionare il Mesia: ora minaccia di far esplodere un ordigno che causerebbe altri morti in una comunità già martoriata.

Il segreto tornerà domani, 3 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 2 aprile.