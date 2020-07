Il Segreto anticipazioni 31 luglio 2020: Donna Francisca caccia per sempre i Castañeda

Il Segreto torna venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Donna Francisca non si placa di fronte alle condizioni di Juan.

Juan è ridotto in fin di vita, il medico Alberto raccomanda a Rosario e Pedro di non muoverlo. Ma Donna Francisca non mostra alcuna pietà e li obbliga a lasciare le sue proprietà immediatamente: tutta la famiglia Castañeda viene cacciata per sempre dalla Villa. Tristán cerca invano di opporsi alla decisione di sua madre. Donna Francisca è pronta a punire anche Raimundo, reo di aver fatto ubriacare i suoi operai, per questo contatta Pardo.

Angustias è sempre più accanita contro Pepa e, dopo uno scontro con la levatrice, accusa un malore.

Il segreto tornerà venerdì 31 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand. Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 28 luglio.