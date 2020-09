Il Segreto anticipazioni 30 settembre 2020: Rosa aggredisce fisicamente Marta

Il Segreto torna mercoledì 30 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Rosa non riesce a contenere rabbia e gelosia, così aggredisce la sorella.

Isabel rientra a Puente Viejo. Antonita la avverte di quanto accaduto in sua assenza e del fatto che Adolfo e Tomas abbiano scoperto la presenza di Francisca nel padiglione. Rosa accecata dalla gelosia aggredisce Marta anche fisicamente. Mauricio va da Adolfo e Tomas e insieme giungono a un accordo vantaggioso per entrambi. I due toreri lasciano Puente Viejo.

Don Ignacio chiede a Urrutia di convincere Pablo e tornare a lavorare in fabbrica. Pablo chiede a Urrutia qualcosa che lo sconvolgerà.

Alicia va al suo primo giorno di lavoro alla miniera causando un brutto spavento a Isabel.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.