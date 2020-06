Il Segreto anticipazioni 30 giugno 2020: Raimundo contro Francisca per via della diga

Il Segreto torna martedì 30 giugno 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 ma con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni: Raimundo è molto preoccupato per il raccolto, ed è tutta colpa della diga fatta costruire da Francisca.

Pepa continua a respingere Tristan. Raimundo è afflitto dalla grave condizione dei raccolti, conseguenza di una diga voluta da Francisca che ha privato tutti gli altri campi d'acqua. Ha riunito gli altri abitanti nella sua locanda per denunciare la situazione, come possiamo vedere nella clip tratta dall'episodio precedente, ma non ha ottenuto le reazioni attese. Solo Ramiro e Alfonso sembrano pronti a far esplodere la diga ma Raimundo li ferma prima che sia troppo tardi.

Soledad, ancora affranta per la lite con Juan si sfoga con Pepa, che le consiglia di insistere e lottare per il suo amore, ma quando i due giovani fanno pace, Tristan li scopre. Furioso, spinge la sorella in casa e caccia Juan. Pepa decide di raccontare tutta la verità a Tristan ma quando arriva alla tenuta...

Il segreto tornerà martedì 30 giugno 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.