Il Segreto anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020: Raimundo ha scoperto il piano di Francisca?

Il Segreto torna per un'altra settimana, dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020, sempre su Canale 5 e le anticipazioni portano Raimundo molto vicino alla scoperta di cosa frulla per la testa di Francisca.

Anticipazioni di lunedì 30 dicembre 2019

Isaac si è recato all'appuntamento ma per sentirsi dire che Antolina non ha la minima intenzione di lasciare in pace lui ed Elsa. Dalla brutta colluttazione che ne nasce, la donna non ha la meglio: cadendo accidentalmente dal burrone, Antolina muore. Matias, presente nel fatale istante, informa tutti dell'accaduto. Francisca, intanto, visti i sospetti su Esteban Fraile, che ha parecchi conti in sospeso con Carmelo, decide di recarsi direttamente a Belmonte per indagare. Il rapporto tra Maria e l'infermiera continua a peggiorare, così Dori decide di licenziarsi. Ma Fernando impone a Maria di riassumerla.

Anticipazioni di martedì 31 dicembre 2019

Antolina è morta, caduta dal dirupo, e ora tocca a Isaac darle degna sepoltura. Eppure la notizia ha scosso Elsa, nonostante questo significhi che nulla potrà più turbare la sua serenità: le condizioni di salute della donna si fanno preoccupanti. Fernando nel frattempo porta avanti le sue trame, con la complicità sempre più attiva del sindaco di Belmonte. Le indagini di Donna Francisca, dunque, sono sulla pista giusta.

Anticipazioni di giovedì 2 gennaio 2020

Mentre la Guardia Civil chiude le indagini sulla morte di Antolina, Raimundo dice a Francisca di aver scoperto del suo viaggio e Belmonte, ma lei nega.

Anticipazioni di venerdì 3 gennaio 2020

Raimunda fa visita a Fernando, mentre Maria, capendo di aver bisogno di Dori, fa all'infermiera una promessa in cambio del suo aiuto.

L'appuntamento con le nuove puntate de Il segreto è per oggi, lunedì 30 dicembre, fino a venerdì 3 gennaio 2020, sempre intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.

Il Segreto sarà in pausa il 1° gennaio 2020.