Il Segreto anticipazioni 2 marzo 2020: Maria è scomparsa

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 2 marzo 2020 su Canale 5, mentre a Puente Viejo sta per consumarsi una tragedia, Maria scompare: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 2 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni preannunciano un inizio di settimana davvero molto movimentato.

A Puente Viejo sta per consumarsi una tragedia: Fernando ha ideato un piano per cui Raimundo e Irene dovrebbero fungere da esche per Severo e Carmelo che, notati i fucili posizionati alla finestra, dovrebbero far fuoco sui due concittadini credendoli armati. Sarà però il provvidenziale intervento di Donna Francisca a salvare la situazione. Nel frattempo però a La Habana Maria è scomparsa!

Il Segreto: la soap spagnola è stata cancellata

Il segreto tornerà domani, 2 marzo 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, domenica 1° marzo.