Il Segreto anticipazioni 3 luglio 2020: Tristan crede a Francisca e manda via Pepa

Il Segreto torna veerdì 3 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 ma con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Tristan, furioso per quanto successo alla moglie, decide di cacciare Pepa! Che colpe ha la levatrice?

Dopo aver trovato il certificato, volutamente messo nella sua camera da Francisca, Angustias, tenta il suicidio, ma viene salvata da Tristan, come mostra il promo del prossimo episodio. Mentre è nella camera della moglie però, trova il certificato e si infuria con la madre. Francisca però, come sempre, ha già una risposta pronta: incolpa Pepa! Così Tristan caccia di casa la levatrice.

Raimundo chiede un prestito alla Cassa di Risparmio, per avviare il suo albergo. In banca incontra don Pedro, che viene subito a sapere quali sono i suoi piani e si reca da donna Francisca per metterla al corrente. Quest'ultima decide che l'albergo non deve essere costruito.

Il segreto tornerà venerdì 3 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.