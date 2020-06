Il Segreto anticipazioni 3 giugno 2020: Ramon vuole sposare Marta

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 3 giugno 2020 su Canale 5, Ramon si propone per sposare Marta: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 3 giugno 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni prospettano la possibilità di un matrimonio per Marta. La soap spagnola torna così dopo un giorno di pausa, non essendo in onda martedì 2 giugno.

Per Marcela la distanza emotiva dal marito diventa sempre più pesante. Pur avendo compreso che il Castaneda è sempre più attratto da Alicia, Marcela è decisa a chiedergli un piccolo sacrificio: cercare di ritrovare l'armonia di un tempo per il bene della piccola Camelia. Ramon, dopo qualche bicchiere di troppo, chiede a Ignacio la mano di Marta.

Il segreto tornerà mercoledì 3 giugno 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.