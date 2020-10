Il Segreto anticipazioni 29 ottobre 2020, Rosa spiazza Marta: è incinta

Il Segreto torna giovedì 29 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni sono una bomba per il rapporto tra le sorelle Solazabal: Rosa è incinta.

Maqueda, dopo l'incidente, ispeziona l'auto, arrivando alla conclusione che lo sterzo è stato manomesso da qualcuno con l'intento di far finire la vettura fuori strada.

Tiburcio non ricorda ancora cosa sia successo esattamente durante la settimana in cui è scomparso, mentre Onésimo, sempre più preso dal suo "meridiano di Puente Viejo", decide di tracciarlo realmente, dipingendo una linea che lo rappresenti, attraversando tutto il paese.

Rosa è sconvolta e non vuole assolutamente parlare della situazione con la sorella, nonostante Manuela tenti di farle riavvicinare, screditando Adolfo. Marta è aperta al dialogo, ma Rosa, per tutta risposta, le dice di essere incinta di Adolfo. Adolfo, decide di unirsi all'amico Juan Montalvo in una partita a poker, nella bisca in cui Juan era già stato in precedenza. Durante la partita, resosi conto di essere stato riconosciuto dai criminali che lo cercavano, Juan scappa.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.