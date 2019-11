Il Segreto anticipazioni 29 novembre 2019: Carmelo scopre la verità sull'incidente

Il Segreto torna venerdì 29 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che fanno presagire il peggio per la situazione di Carmelo e per Lola, stretta tra l'amore di Prudencio e gli obblighi con Donna Francisca.

Carmelo infatti ha cominciato a sospettare che ci sia qualcosa di più di una fatalità dietro l'incidente che è costato la vita a sua moglie Adela. E la conferma dei suoi sospetti arriva: la macchina era stata manomessa. Chi può essere il responsabile? Carmelo non ha dubbi: è Francisca, per questo va a cercare la donna portando con sè una pistola.

Raimundo intanto scopre che l'esecutore materiale della manomissione non è stato Mauricio, ma sospetta comunque della Montenegro. Anche per questo ha invogliato Maria a partire per La Habana che al momento è un posto più sicuro della villa. Ed è proprio a La Habana che si reca anche Donna Francisca, in visita alla nipote.

Lola è ormai folle d'amore per Prudencio e lui le ha addirittura chiesto di andare a vivere insieme. La donna però sa che non potrà nascondere la verità troppo a lungo: la Montenegro infatti, che l'aveva assoldata per distruggere l'attività di Prudencio, la manda a chiamare per chiederle ragione di quel sentimento che non sarebbe mai dovuto nascere.

Il segreto tornerà domani, venerdì 29 novembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 28 novembre, su Canale 5 alle 16:10.