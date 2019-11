Il Segreto anticipazioni 28 novembre 2019: che fine ha fatto Carmelito?

Il Segreto torna giovedì 28 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che si concentrano sulle conseguenze dell'incidente stradale di cui sono state vittime Adela e Irene.

Carmelo non riesce a credere a quanto accaduto: l'incidente ha avuto conseguenze fatali per sua moglie Adela, ma l'uomo comincia a sospettare che non si sia trattato solo di una sfortunata coincidenza. Anche Mauricio indaga sull'incidente: se non è stato lui a manomettere la vettura, come ordinato da Donna Francisca, allora chi è stato?

Anche Severo farà una scoperta terribile: nell'auto andata fuori strada non c'è più nessuno e questo vuol dire che il piccolo Carmelito è stato rapito!

Il segreto tornerà domani, giovedì 28 novembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, mercoledì 27 novembre, su Canale 5 alle 16:10.