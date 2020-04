Il Segreto anticipazioni 29 aprile 2020: Donna Francisca torna a Puente Viejo

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 29 aprile 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni ci portano in un momento attesissimo: il ritorno di Donna Francisca Montenegro!

La richiesta di Adolfo turba molto Marta che quasi non riesce a celare il suo sentimento per il giovane. Tornata a casa spera che suo padre le faccia partire presto per Bilbao. Ramon continua la sua ispezione e durante le cene a casa Solozabal racconta aneddoti su Bilbao che preoccupano don Ignacio a tal punto da fargli prendere una decisione che sconvolgerà Marta e renderà molto felici Rosa e Carolina. Marcela è sempre più insofferente per il netto cambiamento di Matias e non riesce a dimenticare Tomas. Tiburcio e Hipolito trovano il modo per "domare" Dolores e tranquilli continuano a organizzare la sponsorizzazione della squadra di football. Finalmente arriva Francisca Montenegro, l'ospite tanto atteso dalla marchesa Isabel.

Il segreto tornerà mercoledì 29 aprile 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi alle 16:10.