Il Segreto anticipazioni 28 ottobre 2020: don Filiberto aggredito, è colpa di Mauricio?

Il Segreto torna mercoledì 28 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni parlano di un'aggressione ai danni di don Filberto, che porterà altri guai per il sindaco.

Don Filiberto, dopo aver discusso animatamente con Mauricio, resta in piazza per raccogliere offerte per la chiesa. In serata, però, tornando a casa, viene aggredito da diversi uomini a volto coperto e tutti i sospetti ricadono sul sindaco.

Don Ignacio è occupato su più fronti, tra la fabbrica, il giornalista che indaga sull'incidente di Bilbao e ora, Marta e Adolfo, che ha sorpreso per caso in cucina, mentre si baciavano.

Tiburcio sembra sempre più disorientato e non ricorda cosa sia successo durante la settimana in cui è scomparso.

Iñigo scopre che il volante della sua vettura è stato manomesso da qualcuno. La marchesa, ricevuta la notizia, teme che possa essere stata opera di Mauricio su ordine di donna Francisca.

