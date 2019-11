Il Segreto anticipazioni 27 novembre 2019: Elsa viene operata

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 mercoledì 27 novembre 2019 alle 16:10, Elsa viene operata al cuore mentre Maria continua a sognare la sua guarigione: anticipazioni.

Il Segreto torna mercoledì 27 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che parlano di dottori e ospedali, in quanto Elsa verrà finalmente operta, ma c'è qualcun altro che spera di poterlo fare molto presto.

Elsa, dopo aver racimolato finalmente la somma necessaria per l'intervento, grazie a Isaac e alla generosità della comunità, viene operata e, nonostante la grande paura della vigilia, l'operazione sembra essere perfettamente riuscita.

C'è qualcun'altra, però, che spera di poter essere salvata dalla medicina: è Maria, che ha riportato gravissime ferite alle gambe dopo l'esplosione dell'ordigno, ma è stata rassicurata da Fernando. In lei è nato ora il desiderio che il professore che ha operato l'uomo possa operare anche lei così da farle riacquistare l'uso delle gambe. Maria confessa a Don Berengario di nutrire una forte speranza.

Il segreto tornerà domani, mercoledì 27 novembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play