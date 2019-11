Il Segreto anticipazioni 26 novembre 2019: Mauricio si ribella agli ordini di Francisca

Il Segreto torna martedì 26 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che si concentrano intorno al terribile piano di vendetta di Donna Francisca e alle resistenze di colui che dovrebbe esserne l'esecutore materiale.

Mauricio non riesce ad accettare di dover uccidere due innocenti: la Montenegro, infatti, ha deciso di colpire Severo e il fraterno amico Carmelo ordinando l'esecuzione delle rispettive mogli Irene e Adela. Il suo intento è quello di farli piombare in uno stato di depressione e disperazione tali da poterli poi eliminare con estrema facilità in un secondo momento. Donna Francisca non può lasciare impuniti coloro che stanno causando atroci sofferenze, fisiche ed emotive, alla sua Maria.

Mauricio però si ribella, non solo perchè la colpevolezza effettiva del Santacruz non è ancora stata determinata, ma anche perchè non può accettare di macchiarsi di un duplice delitto atroce e privo di ragione. La Montenegro riuscirà a persuaderlo?

Il segreto tornerà domani, martedì 26 novembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 25 novembre, su Canale 5 alle 16:10.