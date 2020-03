Il segreto anticipazioni 27 marzo 2020: don Berengario rivela i suoi sentimenti a Marina

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 27 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano d'amore, quello che don Berengario ha tenuto sopito, per Marina, in tutti questi anni.

Emilia e Alfonso, incuranti dei pericoli, sono tornati in paese per aiutare i figli, in particolare Maria a ritrovare i suoi due bambini rapiti. Berengario si dichiara apertamente a Marina, dopo tutti gli anni passati lontano da lei, proprio mentre la donna si prepara per lasciare definitivamente Puente Viejo.

Il segreto tornerà domani, 27 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 26 marzo.