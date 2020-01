Il Segreto anticipazioni 27 gennaio 2020: Lola e Prudencio ritrovano l'intesa

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 27 gennaio 2020 su Canale 5, Prudencio, compreso il segreto che affligge Lola, riesce finalmente a perdonarla: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 27 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono foriere di buone notizie per i fan della coppia Lola-Prudencio per la ritrovata armonia tra i due.

Prudencio ha scoperto il segreto di Lola, ha capito cosa l'ha spinta a macchiarsi di colpe che, fino alla rivelazioni sui traumi vissuti familiari, a lui erano sembrate imperdonabili: ora è finalmente tempo della ritrovata intesa sentimentale per i due giovani amanti.

Lo spettro di Donna Francisca, però, è sempre dietro l'angolo, anche perchè la Montenegro è tornata a Puente Viejo, con Raimundo e Mauricio, per tentare disperatamente di salvare la cittadina dalla distruzione.

Maria intanto, durante una seduta di terapia, assiste agli strani comportamenti dell'infermiera Vilches.

Il segreto tornerà domani, 27 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, domenica 26 gennaio.