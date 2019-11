Il Segreto anticipazioni 25 novembre 2019: Francisca decide di farsi giustizia

Nella puntata de Il Segreto, in onda su Canale 5 lunedì 25 novembre 2019 alle 16:10, Donna Francisca decide di farsi giustizia da sola.

Il Segreto torna lunedì 25 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni che parlano di vendetta e di Donna Francisca, decisa ad andare anche contro il parere di Raimundo.

La Montenegro infatti, all'insaputa di Raimundo, che si era detto contrario fin da subito ad atti di ritorsione, decide di vendicarsi di Severo e Carmelo e per farlo escogita un piano crudele: colpirli nei loro affetti più cari.

Da qualche altra parte, però, si parla d'amore: Lola, nonostante i dubbi dovuti al suo ruolo da informatrice di Donna Francisca, cede alla passione tra le braccia di Prudencio.

Il segreto tornerà domani, lunedì 25 novembre, intorno alle 16:10 su Canale 5.