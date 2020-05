Il Segreto anticipazioni 26 maggio 2020: Matias prende una grave decisione su Alicia

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 26 maggio 2020 su Canale 5, Matias capisce una cosa importante rispetto al suo rapporto con Alicia e Marcela: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 26 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni suggeriscono la presa di coscienza da parte di Matias di quanto il suo rapporto con Alicia possa danneggiare Marcela e Camelia.

Isabel rifiuta con sdegno la proposta di acquisto da parte delle Industrie Solozabal. Ramon, con una parola fraintesa, crea una situazione di insolito imbarazzo tra Isabel e Ignacio. Dolores continua a presentare sua nipote a tutti i paesani e la educa a modo suo. Matias, seppur fortemente attratto da Alicia, inizia a capire di aver sbagliato con Marcela e Camelia. Un minatore rimane ferito e si torna a parlare di sciopero. Carolina carpisce a Manuela un segreto che però non intende mantenere solo per lei. Marta aiutata da Manuela, attira Adolfo al solito posto per poi presentarsi con Ramon.

Il segreto tornerà martedì 26 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.