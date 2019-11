Il Segreto anticipazioni 24 novembre 2019: Lola dovrà reprimere i sentimenti per Prudencio?

Il Segreto torna domenica 24 novembre 2019 alle 16:37 su Canale 5 con anticipazioni che parlano d'amore ma anche di scelte sempre più complesse per Lola.

Dopo la confessione di Prudencio, infatti, Lola non ha saputo resistere alla forza di quel sentimento nascente che è esploso in un romantico bacio. C'è una questione molto delicata, però, da gestire a questo punto: Lola sarà in grado di conciliare una storia d'amore con Prudencio pur non potendo permettersi errori e distrazioni, essendo l'informatrice di Donna Francisca?

Prudencio, dal canto suo, incontra Isaac per consegnargli i soldi necessari affinchè Elsa possa essere operata e avere, così, salva la vita.

Il segreto tornerà domani, domenica 24 novembre, intorno alle 16:37 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.