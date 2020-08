Il Segreto anticipazioni 25 agosto 2020: Martin è il solo a sapere chi sia l'assassino

Il Segreto torna martedì 25 agosto 2020 su Canale 5 con le repliche della prima stagione. Fin dalle anticipazioni si cerca l'assassino del figlio di Tristan e Angustias.

Angustias è sempre più fuori di sè, come anticipato dal promo dell'episodio 55: dopo la morte del suo bambino deve sopportare anche la rivelazione che Pepa le fa circa il fatto che Martin è figlio suo. Nel frattempo, la levatrice è molto depressa e sconvolta per il volta faccia di Tristan, che sembra non essere completamente sicuro della sua innocenza. Chi ha ucciso il piccolo? Tristan arriva a interrogare addirittura il piccolo Martin senza neppure immaginare che il bambino è il solo ad aver visto il volto di chi ha ucciso il fratellino. Il padre scopre così che si tratta di un'assassina... Soledad cerca di contattare Juan ma il ragazzo è profondamente ferito e non vuole avere alcun contatto con lei.

Il segreto tornerà martedì 25 agosto 2020, intorno alle 15:45 circa su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.