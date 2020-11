Il Segreto anticipazioni 24 novembre 2020: Isabel trova un nuovo alleato contro Francisca

Il Segreto torna martedì 24 novembre 2020 su Canale 5 alle 16:20 con un'altra delle puntate inedite e le anticipazioni parlano di una nuova alleanza in vista per Donna Isabel.

Donna Francisca, stanca di attendere risultati, convoca il Capitano Huertas, per comunicargli che non solo si unirà alle operazioni di ricerca, ma sarà lei a prenderne il comando.

Dopo che il piano di far apparire Estefanía come una ladra non ha funzionato, Onesimo ne elabora un secondo. Tiburcio non è affatto tranquillo, ma vista la situazione disperata, accetta di ascoltare il nuovo piano. Damián e Isidoro si incontrano sempre più spesso e, discutendo di Matías, Isidoro confessa di avere forti dubbi sulla sua lealtà.

Matías, intanto, è sempre più strano e nervoso e Marcela sospetta che non sia dovuto solo alla scomparsa di Raimundo, ma che lui gli nasconda qualcosa. Donna Isabel, approfittando dell'assenza di donna Francisca, convoca don Filiberto a La Habana per intimargli di non ficcare il naso nei suoi affari, ma durante la conversazione scopre che potrebbe rivelarsi un valido alleato contro la Montenegro.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.