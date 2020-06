Il Segreto anticipazioni 24 giugno 2020: Pepa disperata per la salute di Tristan

Il Segreto torna mercoledì 24 giugno 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 ma con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa fa di tutto per salvare la vita a Tristan.

Tristan si ammala, le sue condizioni peggiorano di ora in ora. All'inizio il medico, don Julian, tranquillizza Francisca diagnosticando un malore passeggero, ma la situazione si fa inspiegabilmente grave e il dottore è costretto ad avvisare Francisca di chiamare subito un sacerdote per l'estrema unzione. Pepa però, decide di non arrendersi e si mette immediatamente all'opera per preparare un infuso che lo guarisca. Viene purtroppo sorpresa da Angustias mentre tenta di somministrarglielo...

Il segreto tornerà mercoledì 24 giugno 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.