Il Segreto anticipazioni 24 gennaio 2020: tutta Puente Viejo manifesta contro Garcia Morales

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 24 gennaio 2020 su Canale 5, Puente Viejo non si rassegna al suo destino e manifesta contro Garcia Morales: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 24 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci conducono nel bel mezzo di una manifestazione, quella di tutta Puente Viejo contro Garcia Morales.

Il sottosegretario infatti, al suo arrivo nella cittadina per l'inaugurazione della diga, ha annunciato che Puente Viejo sarebbe stata sommersa da un'inondazione. E mentre Carmelo e Severo cercano di capire quali interessi possano aver dettato una simile decisione, la popolazione decide di esprimere il proprio dissenso manifestando.

Prudencio non è riuscito ad ottenere nessuna informazione di rilievo da Ana, che gli ha solo suggerito quanto lei e sua sorella abbiano sofferto per colpa del padre.

Il segreto tornerà domani, 24 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 23 gennaio.