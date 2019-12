Il Segreto anticipazioni dal 23 al 27 dicembre 2019: le trame di Francisca contro Carmelo vanno avanti

Il Segreto torna per un'altra settimana, dal 23 al 27 dicembre 2019, sempre su Canale 5 e le anticipazioni tornano a concentrarsi sulla malefica Donna Francisca e sui suoi piani contro Carmelo e Severo.

Anticipazioni di lunedì 23 dicembre 2019

Un misterioso uomo ha chiesto un prestito a Prudencio ma Lola lo mette in guardia: l'uomo, infatti, altri non è che un emissario di Donna Francisca, e Lola sa quanto la Montenegro voglia distruggere la vita di Prudencio dopo che questi non ha contribuito alla rovina di Severo Santacruz. Antolina intanto vorrebbe fuggire da Puente Viejo ma non ha abbastanza soldi per partire: Isaac decide di aiutarla per amore di Elsa, affinchè le loro vite non siano più tormentate dal suo odio.

Anticipazioni di martedì 24 dicembre 2019

Isaac accetta l'invito di Antolina e va all'appuntamento che lei ha fissato, vicino a un dirupo. Raimundo vede Fernando per assicurarsi che la salute di Maria non venga messa alla prova dalla nuova infermiera.

Anticipazioni di venerdì 27 dicembre 2019

Mauricio ha detto a Raimundo di non ricordare nulla dell'incidente ma l'ha fatto per una sola ragione: è stato un ordine di Donna Francisca. La Montenegro spera infatti che Carmelo e Severo abbassino la guardia per colpirli ancora più duramente.

Il Segreto e Una vita: Mediaset mette in pausa la programmazione durante le feste di Natale

L'appuntamento con le nuove puntate de Il segreto è per oggi, lunedì 23 dicembre, fino a venerdì 27 dicembre, sempre intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.

La programmazione de Il Segreto sarà in pausa per le feste di Natale nei giorni del 25, 26 e 31 dicembre 2019.