Il Segreto anticipazioni 22 novembre 2019: Francisca è decisa a distruggere Severo

Il Segreto torna venerdì 22 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni funeste per Severo Santacruz, che, dopo l'esplosione dell'ordigno, deve affrontare la rabbia cieca di Donna Francisca.

Donna Francisca Montenegro è sempre più amareggiata alla vista di Maria che, in seguito all'esplosione della bomba durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena, ha perso l'uso delle gambe. Il suo risentimento verso Severo cresce di giorno in giorno e, nonostante la contrarietà dimostrata da Raimundo, è sempre più convinta di volergliela far pagare.

Così arriva addirittura a chiedere al marito di aiutarla a disseminare false impronte che possano far ricadere la colpa completamente su Santacruz. Raimundo però rifiuta: al contrario, è sempre più impegnato a cercare modi per scagionare Severo.

Nel frattempo Maria trova un inatteso sostegno in Fernando: l'uomo le racconta di quando anche lui soffriva moltissimo per l'essere costretto su una sedia a rotelle pur in giovane età. A cambiare radicalmente la sua vita era stato l'incontro con un luminare della medicina, che gli aveva donato la possibilità di tornare a camminare. Una speranza, dunque, si accende nell'animo sofferente di Maria.

Il segreto tornerà domani, venerdì 22 novembre, alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.