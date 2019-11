Il Segreto anticipazioni 21 novembre 2019: Severo trova un insospettabile alleato

Il Segreto torna giovedì 21 novembre 2019 alle 16:10 su Canale 5 con anticipazioni foriere di speranza per Severo, che trova un alleato insospettabile nella battaglia per dimostrare la sua innocenza.

Raimundo è infatti convinto che Severo non abbia causato direttamente l'esplosione, così, nonostante sulla bomba siano state rinvenute le sue tracce, cerca di convincere Donna Francisca a lasciarlo in pace. Lei, dal canto suo, è talmente convinta della colpevolezza del Santacruz che, nel tentativo di farsi giustizia da sola, ha chiesto a Mauricio di aiutarla ad uccidere Severo.

Si cambia scenario ma ecco un'altra donna diabolica: è Saturna, che continua ad illudere ora Meliton ora Onesimo solo per arricchirsi. Il momento della verità, però, sta arrivando perchè Saturna, dopo aver messo abbondantemente le mani nelle finanze dei due pretendenti, decide di lasciare Puente Viejo con il nuovo amore Mario.

Antolina ha restituito ad Isaac i soldi che gli aveva sottratto ma, nonostante a questi si aggiunga il ricavato della raccolta fondi, mancano ancora 1.000 pesetas per l'operazione che potrebbe salvare la vita di Elsa. Isaac, in preda alla disperazione, decide di chiedere i soldi mancanti a Prudencio.

Il segreto tornerà domani, giovedì 21 novembre, alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand.