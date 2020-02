Il Segreto anticipazioni 21 febbraio 2020: Berengario nella trappola di Esther

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 21 febbraio 2020 su Canale 5, don Berengario, per aiutare Esther, cade definitivamente nella sua trappola: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 21 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nella trama ordita da Esther per rubare il denaro di don Berengario.

La ragazza, a quanto pare, ha dei debiti da saldare così don Berengario decide di prelevare del denaro dalla sua cospicua eredità per donarlo a Esther in difficoltà.

E ancora di denaro si parla a Puente Viejo quando Garcia Morales offre ai cittadini un rimborso in cambio delle abitazioni, ma tutti rifiutano sdegnati. Intanto, però, alla costruzione della diga e alla distruzione della cittadina manca sempre meno.

Il segreto tornerà domani, 21 febbraio 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5