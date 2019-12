Il Segreto anticipazioni 21 dicembre 2019: il risveglio di Mauricio preoccupa Carmelo

Nella puntata de Il Segreto, in onda eccezionalmente sabato 21 dicembre 2019 su Canale 5, Raimundo esce dal coma e, in concomitanza, Carmelo decide di far proteggere la famiglia di Severo: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di sabato 21 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni veniamo informati di una grande novità: Mauricio si è svegliato dal coma, e questo un po' preoccupa Carmelo.

Mauricio, svegliatosi dal coma dopo essere stato colpito per difendere Francisca durante l'attentato alla sua vita, viene interrogato da Raimundo ma, sfortunatamente, il trauma cranico non gli permette di ricordare per il momento nulla di quanto accaduto. Carmelo intanto, preoccupato per la situazione, ancor più dopo il risveglio di Mauricio, chiede a Meliton di proteggere la famiglia di Severo.

Il segreto tornerà domani, 21 dicembre, eccezionalmente di sabato, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirlo in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, 20 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.