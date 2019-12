Il Segreto anticipazioni 20 dicembre 2019: Antolina viene allontanata da Elsa

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 20 dicembre 2019 su Canale 5, Antolina viene finalmente allontanata da Elsa, ma sarà finita qui? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 20 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni troviamo una Elsa costretta di nuovo al riposo forzato ma questa volta per colpa di Antolina.

Il dottor Zabaleta visita Elsa che si è sentita male dopo il brutto confronto inaspettato con Antolina, e le ordina assoluto riposo.

Isaac decide di usare con lei le maniere forti: Antolina viene finalmente allontanata dalla sua vittima e diffidata dal fare ancora ritorno nella loro casa. Ma il suo piano potrà accontentarsi di un fallimento? Mauricio intanto, dopo essere stato colpito per difendere la Montenegro, si risveglia.

Il segreto tornerà domani, 20 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5