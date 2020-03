Il Segreto anticipazioni 20 marzo 2020: Prudencio ancora nei guai

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 20 marzo 2020 su Canale 5, Prudencio ha ben altri guai oltre a quelli di Puente Viejo: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 20 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono portatrici di altri guai per il povero Prudencio, che non riesce neppure a godersi i primi giorni da marito.

Nonostante Puente Viejo stia vivendo uno dei momenti più drammatici della sua storia, Lola e Prudencio hanno deciso comunque di celebrare il proprio matrimonio. Purtroppo per il neo sposo non c'è pace: lo strozzino Pablo Arnero si è rifatto vivo, obbligandolo ad allontanarsi da Lola per riscuotere un prestito da un certo Dionisio.

Il segreto tornerà domani, 20 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 19 marzo.