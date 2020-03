Il Segreto anticipazioni 19 marzo 2020: Garcia-Morales fa una confessione a Carmelo

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 19 marzo 2020 su Canale 5, Carmelo riesce a strappare una confessione a Garcia-Morales: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 19 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sono drammatiche ma sembrano anche preludere a una svolta per tutta la comunità di Puente Viejo.

Qualcuno ha sparato all'incauto Meliton, ferendolo a morte. Carmelo, come ogni altro cittadino, è sconvolto dalla notizia e capisce che non si può più aspettare: convoca con estrema urgenza il sottosegretario Garcia-Morales. Questi si professa innocente ma svela un dettaglio che potrebbe cambiare le carte in tavola: il sottosegretario è lo zio di Maria Elena Casado De Brey, morta il giorno delle nozze con Fernando Mesia.

Il segreto tornerà domani, 19 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 18 marzo.