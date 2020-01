Il Segreto anticipazioni 19 gennaio 2020: Carmelo vuole impedire che Puente Viejo venga sommersa

Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5, Carmelo deve occuparsi di Puente Viejo, che rischia di essere sommersa: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nella disperata situazione in cui si trova Puente Viejo, a rischio inondazione, che ora ha bisogno di ogni sforzo da parte del suo sindaco.

La popolazione di Puente Viejo è scossa per la notizia dell'allagamento che trascinerà via la loro cittadina. Carmelo cerca immediatamente di comprendere la situazione e si mette all'opera. Francisca cerca di opporglisi ma è suo marito Raimundo a convincerla: Carmelo dovrà occuparsi da solo della questione.

Nel frattempo Elsa e Isaac possono finalmente vivere la propria favola d'amore ora che i debiti non sono più un problema e nessuno si oppone ancora alle future nozze.

Maria si sottopone a dure sessioni di esercizi anche da sola, ma il dramma è dietro l'angolo quando l'infermiera Dori Vilches interviene.

Il segreto tornerà domani, 19 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.