Il Segreto anticipazioni 19 giugno 2020: Ignacio cerca di far ragionare Rosa sulle nozze

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 19 giugno 2020 su Canale 5 alle 15:30, Ignacio affronta Rosa e cerca di convincerla a non affrettare le nozze, ma non sa di Marta e Adolfo... Anticipazioni.