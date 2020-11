Il Segreto anticipazioni 17 novembre 2020: svelato il piano di Isabel e Francisca

Il Segreto torna martedì 17 novembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Donna Francisca e Donna Isabel escono allo scoperto svelando il loro piano per incastrare Eulalia.

Donna Francisca e Donna Isabel tornano a Puente Viejo, rivelando a tutti il piano secondo cui avevano finto la morte della marchesa. Resta però il problema di Raimundo, ancora disperso, ritenuto prigioniero degli uomini di donna Eulalia. Rosa, intanto, felice del ritorno della marchesa, soprattutto per il fatto che ora non c'è nulla a impedire le sue nozze, è sempre più gelosa dei sentimenti che Adolfo prova per la sorella maggiore, Marta.

Qui il promo della puntata in onda martedì 17 novembre 2020.

Alla Villa, Pablo affronta don Ignacio, chiedendogli spiegazioni sulla decisione di lasciare Puente Viejo presa da María Jesús. Intanto, Manuela sembra dare cenni di cedimento, legati ai suoi problemi di salute. Encarnación, preoccupata per il marito, rivela ad Alicia che, al contrario di quanto avevano sempre creduto, è lui il vero responsabile dell'incidente.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.