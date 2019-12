Il Segreto anticipazioni 16 dicembre 2019: Antolina prepara un terribile attentato alla vita di Elsa

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 16 dicembre 2019 e fin dalle anticipazioni Elsa e Isaac sono in pericolo per via dei pericolosi piani di Antolina.

La donna, infatti, non riesce a rassegnarsi al fatto che Isaac si sia rifatto una vita al fianco di Elsa, e che la Laguna sia benvoluta da tutti coloro che la conoscono. Così, dopo averle svelato la morte della sua cara amica Adela, un terribile colpo per la sua salute cagionevole e per il suo cuore già messo alla prova dall'intervento, Antolina comincia a preparare le bottiglie incendiarie che le serviranno per dare fuoco alla casa in cui vivono insieme Elsa e Isaac.

Il segreto tornerà domani, 16 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 15 dicembre, alle 16:30 su Canale 5.