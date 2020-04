Il Segreto anticipazioni 17 aprile 2020: Adolfo è il nuovo eroe di Puente Viejo?

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 17 aprile 2020 su Canale 5, Adolfo sembra essere diventato il nuovo eroe di Puente Viejo... Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 17 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni sembrano suggerire che, 4 anni dopo, Puente Viejo abbia trovato un nuovo eroe, ma sarà davvero così?

I terroristi ingenuamente seguono i consigli di Adolfo ignari di fare il suo gioco. Adolfo riesce a mettere in salvo tutti gli ostaggi e fa rientro a Puente Viejo celebrato dalla folla come eroe. Isabel orgoglioso di suo figlio finalmente può riabbracciarlo. Maqueda e Don Filiberto raggiungono un accordo e al buon fine il parroco scriverà la lettera di raccomandazione per il nipote di Cosme. Rosa e Marta sono visibilmente affascinate da Adolfo. Carolina chiede a Pablo di informare don Ignacio della loro storia d'amore. Raimundo si palesa al Cafè di Marcela.

Il segreto tornerà venerdì 17 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.