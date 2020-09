Il Segreto anticipazioni 15 settembre 2020: Francisca finisce nella trappola di Eulalia

Il Segreto torna martedì 15 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni non prospettano niente di buono per Francisca, finita con tutte le scarpe nella trappola di Eulalia.

Tomas mette in guardia Adolfo temendo che Isabel accetti di mandarlo a lavorare da don don Ignacio solo per avere un infiltrato presso il suo nemico.

Marta, come anticipa il promo della puntata di domani, chiarisce la sua posizione nella fabbrica a Rosa ma la situazione tra loro non migliora.

Mauricio offre a Matias di diventare consigliere comunale. Onesimo vince la lotteria giocando i numeri di Dolores e divide in parti uguali con Dolores, Tiburcio e Hipolito la vincita e rinuncia alla restituzione del prestito fatto a Dolores e questo permetterà il pagamento delle multe che ossessionano la donna.

Isabel chiarisce a Inigo che lei è una donna libera e non deve rendergli conto di quel che fa o non fa.

Pablo si ribella agli ordini di don Ignacio e decide di non partire.

Francisca viene irretita dall'annuncio civetta, pubblicato sul quotidiano da Eulalia, per farla uscire allo scoperto.