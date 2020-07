Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2020: brutte notizie per Pepa, Leandro non ce l'ha fatta

Il Segreto torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa, dopo numerosi sforzi per salvarlo, deve dire addio a Leandro.

Hipolito confessa a Pepa di essere follemente innamorato di una ragazza del paese e di avere intenzione di dichiararle il suo amore, come anticipa il promo dell'episodio 19, ma la levatrice è subito riportata alla realtà più triste: nonostante tutte le cure ricevute, Leandro muore e Pepa non può che sentirsi in colpa. Donna Francisca dà a Soledad il permesso di andare a prestare aiuto alla locanda e, mentre sua figlia è fuori, ne approfitta per frugare nella sua stanza dove trova il dipinto di Juan in cui Soledad è stata ritratta nuda. Quando la ragazza torna a casa, donna Francisca, furiosa, le dice che verrà severamente punita. Emilia va da Pardo per parlare con lui della rapina subita da suo padre. Inizialmente non trovano nessun accordo, ma poi Pardo decide di fare una proposta ad Emilia davvero indecente. Lei, profondamente scossa, lo caccia. Poi viene raggiunta da Hipolito, deciso a dichiararsi.

Il segreto tornerà mercoledì 15 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.