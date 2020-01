Il Segreto anticipazioni 15 gennaio 2020: Maria e la particolare richiesta a Fernando

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 15 gennaio 2020 su Canale 5, Maria si dimostra pronta a tutto pur di tornare a camminare e fa una particolare richiesta a Fernando: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 15 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni tornano al cospetto della povera Maria, ormai costretta a mettere la propria vita nelle mani di Fernando.

La donna infatti si è addirittura inimicata Raimundo e Francisca pur di difendere il Mesia da accuse che lei ritiene solo calunnie. Ormai, però, sembra che non le resti altra scelta che fidarsi di Fernando, al quale fa una particolare richiesta: consentirle di raddoppiare le sfiancanti sedute di terapia per poter tornare a camminare. Solo così potrà tornare a prendersi cura di Esperanza e Beltran, da tempo in collegio.

Il segreto tornerà domani, 15 gennaio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, martedì 14 gennaio.